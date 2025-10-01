  • 21 октября 202521.10.2025вторник
Ишимский агрохолдинг представит продукцию на выставке в Екатеринбурге

Экономика, 19:09 21 октября 2025

агрохолдинг «Юбилейный» | Фото: агрохолдинг «Юбилейный»

Агрохолдинг "Юбилейный" представит свою продукцию на ХIII Межрегиональной агропромышленной выставке УФО. Масштабное мероприятие пройдет в "Екатеринбург-ЭКСПО" с 29 по 31 октября.

Посетителям выставки предложат новинки - линейку пельменей "Полярная коллекция", созданных специально, чтобы согреть Север и удивить жителей южных регионов Сибири и Урала.

"Участие в этом мероприятии является одной из наших традиций. Мы как производитель имеем возможность выйти в прямые коммуникации с потребителями, чье доверие является для нас безусловным приоритетом. Мы проводим дегустации продукции, получаем обратную связь, тем самым одновременно продвигаем наш бренд на новых территориях и анализируем, насколько потребителям интересны авторские разработки наших технологов, - прокомментировал руководитель ООО "Ишимский мясокомбинат" Александр Петров.

агрохолдинг «Юбилейный» | Фото: агрохолдинг «Юбилейный»

Напомним, предприятие из собственного мясного сырья выпускает продукцию под брендом "Ишимский". Качеству колбас и полуфабрикатов этой торговой марки доверяет 63% жителей региона, сообщают в компании.

Добавим, что Тюменскую область на выставке представят 30 компаний.

# АПК , выставка

