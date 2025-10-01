  • 23 октября 202523.10.2025четверг
Тюменские производители устроят дегустации на агропромышленной выставке в Екатеринбурге

Экономика, 14:04 23 октября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюменские товаропроизводители представят регион на XIII Межрегиональной агропромышленной выставке УФО и "Агропром Урал" в МВЦ "Екатеринбург-Экспо" с 29 по 31 октября. 33 предприятия презентуют свою продукцию, 22 из них устроят дегустации для гостей.

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия".

"На выставку Уральского федерального округа каждый из субъектов везет передовиков, самых достойных. В основном это, конечно же, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, птицефабрики, свинокомплексы. Флагманы выставки от Тюменской области — птицефабрики "Боровская" и "Пышминская", - проинформировал Владимир Чейметов.

Производители рыбной и молочной продукции, овощей открытого и закрытого грунта тоже войдут в состав делегации от области. Будет представлена индейка - от инкубационного яйца, которое производят в Исетском районе, до тушки весом почти 20 кг. Идет подготовка презентации расширения комплекса, построенного в Исетском округе.

"Инвестор, который реализовал этот проект, понимая эффект, принял решение. В июне 2025 года в Санкт-Петербурге на форуме подписали соглашение о расширении или втором этапе реализации. Предприятие будет вдвое увеличивать объемы производства: дополнительно построят еще 10 объектов", - дополнил директор регионального департамента агропромышленного комплекса.

Делегация Тюменской области на выставке расскажет и про науку. Так, в 2025 году научно-исследовательский институт Северного Зауралья отпраздновал 60-летний юбилей. За эти годы было сделано многое. В частности, будут представлены селекционные достижения, сорта, которые входят в топ-10 самых распространенных сортов Российской Федерации.

Кроме того, практически все предприятия региона заявились со своей продукцией на конкурс, который проводит оргкомитет.

Отметим, участниками выставки станут производители сельхозтехники, оборудования для животноводства и растениеводства, а также агрохимии, посевных материалов и ветеринарных препаратов из более чем 20 регионов России.

Инна Пахомова

