В Уватском, Викуловском и Тобольском округах выбрали глав муниципалитетов
Глав трех муниципальных образований выбрали депутаты окружных дум в Тюменской области. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.
"Впереди много задач, и мы будем решать их вместе! Сохранение нашей уникальной культуры и традиций, поддержка талантливых людей и развитие нашей территории", сказал избранный глава Уватского округа Вячеслав Елизаров.
Главой Викуловского округа стал Андрей Лотов, главой Тобольского округа — Андрей Ходосевич.