В Уватском, Викуловском и Тобольском округах выбрали глав муниципалитетов

Политика, 18:41 23 октября 2025

из Telegram-канала инфоцентра правительства Тюменской области | Фото: из Telegram-канала инфоцентра правительства Тюменской области

Глав трех муниципальных образований выбрали депутаты окружных дум в Тюменской области. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Впереди много задач, и мы будем решать их вместе! Сохранение нашей уникальной культуры и традиций, поддержка талантливых людей и развитие нашей территории", сказал избранный глава Уватского округа Вячеслав Елизаров.

Главой Викуловского округа стал Андрей Лотов, главой Тобольского округа — Андрей Ходосевич.

﻿

# Андрей Лотов , Вячеслав Елизаров

