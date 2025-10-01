Четырех водителей без прав задержали в Тюмени

Четырех человек без водительского удостоверения отстранили от управления транспортом в Тюмени 24 октября. Один из низ оказался водителем-мигрантом. Сотрудники Госавтоинспекции задержали нарушителей в рамках массовых профилактических мероприятий, сообщает пресс-служба ведомства.

19-летний "бесправник" катал по городу двух подруг на незарегистрированном автомобиле, имел неоплаченный штраф. На автомобилиста составили административные материалы, номер с автомобиля изъяли, машину эвакуировали. Материал по неоплаченному штрафу передали в суд.

17-летняя девушка отправилась к знакомому по ул. Республики на автомобиле родителей марки Mercedes. Ее отстранили от участия в дорожном движении, девушку привлекли к ответственности за езду без прав. Маму девушки также привлекли к ответственности за передачу автомобиля лицу, не имеющему водительского удостоверения.