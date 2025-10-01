  • 25 октября 202525.10.2025суббота
  • USD80,9713
    EUR94,0820
  • В Тюмени 5..7 С 4 м/с ветер юго-западный

Четырех водителей без прав задержали в Тюмени

Происшествия, 11:58 25 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четырех человек без водительского удостоверения отстранили от управления транспортом в Тюмени 24 октября. Один из низ оказался водителем-мигрантом. Сотрудники Госавтоинспекции задержали нарушителей в рамках массовых профилактических мероприятий, сообщает пресс-служба ведомства.

19-летний "бесправник" катал по городу двух подруг на незарегистрированном автомобиле, имел неоплаченный штраф. На автомобилиста составили административные материалы, номер с автомобиля изъяли, машину эвакуировали. Материал по неоплаченному штрафу передали в суд.

17-летняя девушка отправилась к знакомому по ул. Республики на автомобиле родителей марки Mercedes. Ее отстранили от участия в дорожном движении, девушку привлекли к ответственности за езду без прав. Маму девушки также привлекли к ответственности за передачу автомобиля лицу, не имеющему водительского удостоверения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:58 25.10.2025Четырех водителей без прав задержали в Тюмени
15:21 24.10.2025Житель Тюмени отсидит 17 лет за изготовление и распространение наркотиков
14:37 24.10.2025Тюменец угнал у знакомого машину и обменял ее на другой автомобиль
12:25 24.10.2025Четыре техногенных пожара произошло в Тюменской области 23 октября

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора