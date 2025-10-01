Четыре пожара произошло в Тюменской области 24 октября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре техногенных пожара зафиксировали в Тюменской области 24 октября. Горели три автомобиля и нежилое помещение, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

В тюменском СНТ "Золотая осень" из-за короткого замыкания загорелся автомобиль "ВАЗ-2104". На ул. Широтной в Тюмени горела машина ВАЗ-2114. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В автомобиле Volkswagen произошла вспышка паров топливной смеси. Огонь ликвидировали на площади 2 кв. м.

Из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи в с. Стрехнино Ишимского округа горело неэксплуатируемое здание. Огонь ликвидировали на площади 16 кв. м.

Помимо этого спасатели 10 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и один раз оказали помощь населению.