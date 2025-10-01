Более 4,5 тыс. водителей без прав задержаны на дорогах Тюменской области
4,5 тыс. водителей без прав задержаны на дорогах Тюменской области с начала 2025 г. На их счету каждая шестая авария. Об этом сообщает ГИБДД по Тюменской области.
"Каждое шестое дорожно-транспортное происшествие в этом году в нашем регионе произошло с водителем, не имеющим права управления транспортом, - отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. - В 346 из них погибли 29 человек, 445 - получили ранения, все три показателя находятся в динамике роста".
Автоинспекторы проводят большую разъяснительную работу с участниками движения, рассказывая об опасности езды без водительских удостоверений. В высших и средних учебных заведениях, на предприятиях проводят "Тотальный экзамен по ПДД".