Более 4,5 тыс. водителей без прав задержаны на дорогах Тюменской области

Происшествия, 15:39 26 октября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

4,5 тыс. водителей без прав задержаны на дорогах Тюменской области с начала 2025 г. На их счету каждая шестая авария. Об этом сообщает ГИБДД по Тюменской области.

"Каждое шестое дорожно-транспортное происшествие в этом году в нашем регионе произошло с водителем, не имеющим права управления транспортом, - отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. - В 346 из них погибли 29 человек, 445 - получили ранения, все три показателя находятся в динамике роста".

Автоинспекторы проводят большую разъяснительную работу с участниками движения, рассказывая об опасности езды без водительских удостоверений. В высших и средних учебных заведениях, на предприятиях проводят "Тотальный экзамен по ПДД".

