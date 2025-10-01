  • 26 октября 202526.10.2025воскресенье
В Тобольске поездка подростков с водителем-бесправником закончилась гибелью пассажира

Происшествия, 15:17 26 октября 2025

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пассажир автомобиля ВАЗ 21140 погибла при столкновении с Nissan Qashqai. Отечественным автомобилем управлял водитель без прав. Трагедия произошла во втором часу ночи на Комсомольском проспекте в Тобольске.

Как сообщает ГИБДД Тюменской области, по предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ 21140 без государственных регистрационных знаков не выполнил требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с попутным автомобилем.

От удара ВАЗ 21140 отбросило на опору электроосвещения. Водитель и еще один пассажир – 15-летний подросток получили травмы.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

