В Тобольске горели две хозпостройки

Происшествия, 12:19 27 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобиль ВАЗ-2115 горел на ул. Червишевский тракт в Тюмени 26 октября. Огонь ликвидировали на площади 5 кв. м. Предварительная причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

В Тобольске зафиксировали два возгорания. В переулке Слесарный из-за короткого замыкания горела хозяйственная постройка. Еще одна хозпостройка горела на ул. Полярной. Огонь повредил имущество на площади 28 кв. м. Предварительная причина пожара устанавливается. В с. Антипино Нижнетавдинского округа по причине короткого замыкания горела хозяйственная постройка.

Всего в Тюменской области 26 октября зафиксировали пять техногенных пожаров. Спасатели девять раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и четыре раза оказали помощь населению.

