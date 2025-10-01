Выездное заседание комиссии Совета законодателей РФ состоялось в Тобольске

Обмен лучшими практиками правоприменения - это эффективный инструмент межпарламентского сотрудничества. Об этом председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов рассказал в ходе заседания комиссии Совета законодателей России. Встреча состоялась в Тобольске 27 октября.

Участники заседания обсудили ряд законодательных инициатив, которые планируется направить в Государственную думу Российской Федерации.

Фуат Сайфитдинов рассказал коллегам о проекте законодательной инициативы "О внесении изменения в статью ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

"В настоящее время продолжается автоматизация процессов, связанных с обращениями граждан, - отметил он. - На смену интернет-приёмным приходит направление электронных обращений с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, либо иной информационной системы, обеспечивающей идентификацию".

Он также напомнил, что на одном из предыдущих заседаний поднимал проблему оплаты военных листов временной нетрудоспособности самозанятых. "Вопрос защиты здоровья граждан, выбравших такой вид налогообложения, оставался неурегулированным", - рассказал Фуат Сайфитдинов.

Тюменская областная дума в 2024 году вышла в Госдуму с соответствующей законодательной инициативой.

"Чуть более недели назад премьер Михаил Мишустин заявил, что уже со следующего года самозанятые граждане смогут добровольно страховаться в Социальном фонде и, следовательно, оформлять больничные листы, соответствующий закон внесён в государственную думу. Наша работа, в том числе, способствовала этому", - подчеркнул он.

"Такие встречи, уже ставшие традиционными, позволяют не только обменяться наработанным опытом, но и помогают сверить законодательные ритмы", - считает председатель комиссии, глава Законодательного Собрания Севастополя Владимир Немцев.

Николай Ступников