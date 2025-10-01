  • 28 октября 202528.10.2025вторник
Около 60 тысяч тонн овощей сняли с открытого грунта аграрии Тюменской области

Экономика, 13:12 28 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

59 тыс. 720 т овощей собрали с открытого грунта полеводы Тюменской области по данным регионального департамента АПК на 28 октября. Общая площадь уборки составила более тысячи га. Средняя урожайность в этом сезоне - 553 ц/га.

Завершен сбор картофеля, на складах сегодня находится 207 тыс. 512 т "второго хлеба".

Близится к финалу обмолот зернового клина. На 28 октября полеводы собрали 1 млн 864 тыс. 200 т зерновых и зернобобовых при средней урожайности 30 ц/га. Технические культуры обмолочены с площади 52 тыс. 100 га, урожай - 98 тыс. 900 т.

Осенняя обработка почвы проведена на площади 591 тыс. 300 га.

# АПК , уборка урожая , уборочная кампания

