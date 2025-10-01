  • 28 октября 202528.10.2025вторник
Тюменский и луганский молодежные парламенты договорились сотрудничать

Политика, 14:19 28 октября 2025

администрация Краснодонского округа | Фото: администрация Краснодонского округа

Направления сотрудничества обсудили представители молодежных парламентов Тюменской облдумы и Народного совета Луганской Народной Республики. Встреча прошла в Краснодоне, лидеры общественных объединений подписали документ о взаимодействии.

Соглашение о партнерстве скрепили подписями председатель молодежного парламента при Народном Совете ЛНР Дмитрий Манасеев и председатель общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе Екатерина Мокина.

"Для нас важно не просто развивать контакты, а выстраивать живое партнёрство, где молодежь из разных регионов чувствует общую цель и поддержку. Луганская Народная Республика и Тюменская область уже давно сотрудничают, теперь этот диалог получает новое развитие на уровне молодежных парламентов", - отметила Екатерина Мокина.

По оценке Дмитрия Манасеева, соглашение стало шагом к совместной системной работе. Объединение усилий помогает молодежи реализовывать идеи, обмениваться опытом и формировать общее видение будущего. Он уверен в том, что сотрудничество будет наполнено совместными проектами и инициативами.

администрация Краснодонского округа | Фото: администрация Краснодонского округа

В числе направлений взаимодействия стороны определили проведение дебатов и турниров, образовательных мероприятий, развитие проектной деятельности и молодёжного предпринимательства, обмен опытом, идеями и инициативами.

# Краснодон , ЛНР , Молодежный общественный совет , облдума

