Иностранные студенты тюменских вузов участвуют в конкурсе "Wow! Russia"

Студенты ТИУ Салех Хассан Махамат и Михеле Каролина Лумилинг, ТюмГУ, участвуют во Всероссийском конкурсе "Wow! Russia". Он проходит в рамках реализации национального проекта "Молодёжь и дети".

Губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своих аккаунтах в соцсетях: "В вузах нашего региона учится более 4,5 тысячи иностранных студентов. Многие активно участвуют в общественной жизни. А значит, им есть что рассказать о нашей стране и о Тюмени в частности. Рассчитываю, что участников конкурса в Тюменской области будет много. Желаю всем удачи!"

Участникам нужно выбрать одно из четырёх направлений и рассказать в своих социальных сетях о самых ярких моментах и впечатлениях от жизни и учёбы в России.

Салех Хассан Махамат учится на направлении "Нефтегазовое дело". Приехал в Тюмень из Республики Чад. Среди конкурсных номинаций выбрал "Россия в кадре" про туризм и путешествия.

Михеле Каролина Лумилинг из Индонезии решила рассказать про образование и заявилась в номинации "Учёба без фильтров". Девушка учится по специальности "Международные отношения".