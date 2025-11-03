  • 3 ноября 20253.11.2025понедельник
  • В Тюмени -8..-10 С 5 м/с ветер северный

Тюменский депутат в рамках наказов жителей проконтролировал благоустройство двора

Политика, 09:01 03 ноября 2025

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Более 100 парковочных мест, игровая площадка и пешеходные дорожки оборудованы на обновлённой дворовой территории, объединяющей восемь жилых домов по улицам Энергетиков, Севастопольской и Парфёнова. Благоустройство шло в рамках наказов жителей депутату Тюменской городской думы Сергею Мореву.

Работы на большой территории велись с марта после замены подземных коммуникаций снабжающими организациями. Недавно пройден последний этап благоустройства – высадка кустарников и деревьев. С результатами депутат ознакомился в ходе рабочей поездки.

"Этот район - родной для меня, - рассказал Сергей Морев. – Здесь, в этом большом дворе, живут порядка тысячи человек, и ремонт был связан с большими сложностями - осушением, непростым ландшафтом, водоотведением. Я хочу поблагодарить подрядчика, который поработал очень хорошо".

Депутат также подчеркнул, что в ходе создания элементов благоустройства – скамеек, урн, малых архитектурных форм и наполнения детской игровой площадки, использовалась преимущественно продукция местных предприятий.

"Это те компании, которые базируются у нас в Тюмени. Они получали заказы от муниципалитета, трудоустраивают людей, платят налоги. Это хороший процесс, когда деньги остаются внутри нашего региона и города", - добавил Сергей Морев.

﻿

"Сегодня мы видим, что всё задуманное жителями, подрядчиками и представителями управы, сделано. Вскоре здесь появятся еще порядка 120 новых деревьев. Сосна, рябина и сирень будут радовать жителей", - отметила председатель городской думы Светлана Иванова.

Она подчеркнула, что контроль исполнения наказов демонстрирует эффективный диалог между депутатским корпусом, администрацией Тюмени и горожанами.

Николай Ступников

# благоустройство , гордума

﻿
