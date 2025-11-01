Тренинг "Основы предпринимательства" проведут в Тюмени

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тренинг "Основы предпринимательства" пройдет в Тюмени в очном формате с 18 по 21 ноября. У каждого участника будет возможность презентовать свой проект и получить обратную связь от экспертов, сообщает центр "Мой бизнес" Тюменской области.

Участники узнают: о преимуществах и рисках бизнеса; формах организации бизнеса и системах налогообложения; определении целевой аудитории и маркетинговых инструментах; управлении бюджетом и анализом финансовых показателей; тайм-менеджменте и постановке целей.

Регистрация обязательна.

Обучение проводится в рамках реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Тренинг пришел на смену "Азбуке предпринимательства".