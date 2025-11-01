  • 10 ноября 202510.11.2025понедельник
  • USD81,2257
    EUR93,8365
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Тренинг "Основы предпринимательства" проведут в Тюмени

Экономика, 08:21 10 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тренинг "Основы предпринимательства" пройдет в Тюмени в очном формате с 18 по 21 ноября. У каждого участника будет возможность презентовать свой проект и получить обратную связь от экспертов, сообщает центр "Мой бизнес" Тюменской области.

Участники узнают: о преимуществах и рисках бизнеса; формах организации бизнеса и системах налогообложения; определении целевой аудитории и маркетинговых инструментах; управлении бюджетом и анализом финансовых показателей; тайм-менеджменте и постановке целей.

Регистрация обязательна.

Обучение проводится в рамках реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Тренинг пришел на смену "Азбуке предпринимательства".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# национальный проект Эффективная и конкурентная экономика , предпринимательство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:21 10.11.2025Тренинг "Основы предпринимательства" проведут в Тюмени
20:39 09.11.2025Энергоэффективное оборудование поможет тюменцам сэкономить на платежах
15:51 09.11.2025Жители Тюменской области оплатили услуги на 168,7 млрд рублей
11:29 09.11.2025Экономист рассказал тюменцам, как выгодно сделать покупки на распродажах

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора