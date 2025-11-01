В Тюменской области тридцатую концессию в водоснабжении реализуют в Аромашево

30-е концессионное соглашение на развитие систем водоснабжения и водоотведения заключено в Аромашевском округе.

По информации департамента ЖКХ Тюменской области, по условиям соглашения между правительством Тюменской области, администрацией муниципалитета и ООО "Тюмень Водоканал", в округе планируется реконструировать и построить 18 водоочистных сооружений, крупную станцию по очистке стоков и более 25 км сетей. Объём инвестиций составит почти 3,4 млрд рублей. Операционную деятельность концессионер начнет в округе с января 2026 года.

"В этом году регион планирует заключить 16 концессионных соглашений в сельских муниципалитетах, городах Ялуторовске и Ишиме. Реализуется концепция по созданию единого регионального оператора водоснабжения", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

За неделю в регионе подписано шесть концессионных соглашений из перечня.

До конца 2025 года общее число концессий планируют нарастить до 39. Объем инвестиций в отрасль жилищно-коммунального хозяйства составит почти 112 млрд рублей. Средний срок реализации новых соглашений - 49 лет.

Концессии позволяют привлекать к развитию систем ЖКХ высокие компетенции частного оператора, который передает всё создаваемое имущество в собственность муниципалитетов. Возврат инвестиций обеспечивает за счёт эксплуатации объектов и предоставления услуг населению и бизнесу.