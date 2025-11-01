  • 1 ноября 20251.11.2025суббота
Тоболяк избил знакомого до смерти

Происшествия, 13:31 01 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Житель Тобольска предстанет перед судом по обвинению в причинении телесных повреждений знакомому, повлекших его смерть, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

16 июля 2025 года в жилом доме микрорайона № 9 Тобольска во время совместного употребления алкоголя между 57-летним обвиняемым и его знакомыми возник конфликт. В процессе обвиняемый начал избивать потерпевшего сначала рукам, а затем взял деревянную рукоять топора и несколько раз ударил знакомого по телу и голове. В результате полученных травм потерпевший вскоре скончался в больнице.

Следователи собрали доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

# смерть , СУ СК РФ по Тюменской области

