В Тюмени из горящей квартиры спасли шесть человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть человек спасли при пожаре на ул. Московский тракт в Тюмени 31 октября, горела трехкомнатная квартира. Огонь ликвидировали на площади 20 кв. м. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировали 12 человек. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

В тюменском ДНТ "Трудовик" горела хозяйственная постройка. Огонь потушили на площади 20 кв. м. Еще одна хозпостройка горела в с. Казанском Казанского округа. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печи. Короткое замыкание стало причиной возгорания жилого дома в Заводоуковске.

Всего в Тюменской области 31 октября зафиксировали шесть техногенных пожаров. Спасатели 10 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП и пять раз оказали помощь населению.