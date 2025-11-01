Тюменские предприятия получили 34 золотые медали на выставке АПК в Екатеринбурге

34 золотые, пять серебряных и две бронзовые медали получили предприятия Тюменской области по итогам участия в XIII Межрегиональной агропромышленной выставке УФО в Екатеринбурге 29-31 октября.

22 предприятия по производству молочной и мясной продукции, кондитерских изделий, овощей и фруктов получили награды в конкурсе "Лучший продукт – 2025", сообщает региональный департамент АПК.

По результатам конкурса "Научные инновации и разработки в агропромышленном комплексе Уральского федерального округа" шесть дипломов первой степени, два диплома второй степени, один диплом третьей степени и пять дипломов лауреата получили НИИСХ Северного Зауралья и Аграрный институт ТюмГУ.

Эксперты высоко оценили 15 разработок тюменских ученых в области животноводства, растениеводства, селекции, ветеринарии и переработки сырья.

Напомним, всего 37 компаний представили регион на отраслевом форуме.