Владимир Якушев поздравил жителей Тюменской области с Днём народного единства

Политика, 09:07 04 ноября 2025

Совет Федерации | Фото: Совет Федерации

День народного единства – дань глубокого уважения к подвигу наших предков, которые объединились, чтобы отстоять суверенитет Отечества. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Владимир Якушев.

По словам Владимира Якушева, сплочённость и любовь к Родине – важные ценности, которые на протяжении веков служат основой силы и процветания России. И в наши дни они остаются прочным фундаментом для будущего и мощным ресурсом для движения вперёд.

"Единая Россия" видит в народном единстве основу укрепления и развития страны, её стабильности и благополучия. Наша сила — в искреннем уважении к традициям и культуре каждого, в готовности подставить плечо и в стремлении к единым целям. Желаю вам и вашим семьям согласия и благополучия. Пусть в ваших сердцах всегда живёт гордость за нашу великую страну. С праздником!" - сказал Владимир Якушев.

# Владимир Якушев , День народного единства

