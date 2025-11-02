  • 2 ноября 20252.11.2025воскресенье
Тюменская сборная завоевала десять медалей чемпионата "Абилимпикс"

Губернатор, 16:51 02 ноября 2025

10 медалей, в тои числе две золотые, завоевала команда Тюменской области по итогам Национального чемпионата "Абилимпикс". Это лучший результат за всю историю состязаний, написал губернатор Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

"Всего тюменцы выступали в 12 компетенциях, и такой результат можно смело назвать беспрецедентным. Победителями стали студентка Алина Никитина в компетенции "Медицинский и социальный уход" и участник СВО из Тобольска Фархад Карымов в "Промышленной робототехнике". Их настойчивость, вера в себя и трудолюбие заслуживают особого уважения. Поздравляю всю команду! Эти победы — пример силы духа и доказательство того, что для тюменцев нет недостижимых целей", - подчеркнул глава региона.

Национальный чемпионат "Абилимпикс" для людей с ОВЗ проходит в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".

