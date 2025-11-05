Пятнадцать человек пострадали в дорожных авариях в Тюменской области за выходные

13 дорожно-транспортных происшествий произошло в Тюменской области в выходные. Пострадали 15 человек.

Три аварии произошли на федеральных автодорогах. Автомобиль Lada Vesta съехал в кювет и опрокинулся на 452 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. По предварительным данным, 31-летний водитель не смог выбрать безопасную скорость. В машине находилась семья из Сургута. Ранения получили трхлетняя девочка и ее мама.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают о возможном осложнении погодных условий и гололёде на дорогах. Участникам дорожного движения рекомендуют выбирать безопасную скорость и дистанцию. Главное – сбавить скорость и не совершать резких манёвров.

Инна Пахомова