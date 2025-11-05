  • 5 ноября 20255.11.2025среда
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Пятнадцать человек пострадали в дорожных авариях в Тюменской области за выходные

Происшествия, 15:54 05 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13 дорожно-транспортных происшествий произошло в Тюменской области в выходные. Пострадали 15 человек.

Три аварии произошли на федеральных автодорогах. Автомобиль Lada Vesta съехал в кювет и опрокинулся на 452 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. По предварительным данным, 31-летний водитель не смог выбрать безопасную скорость. В машине находилась семья из Сургута. Ранения получили трхлетняя девочка и ее мама.

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают о возможном осложнении погодных условий и гололёде на дорогах. Участникам дорожного движения рекомендуют выбирать безопасную скорость и дистанцию. Главное – сбавить скорость и не совершать резких манёвров.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# авария , Госавтоинспекция Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:27 05.11.2025На 42 миллиона рублей обманули мошенники жителей Тюменской области
16:22 05.11.2025Результаты проверки по факту смертельного ДТП в Тюмени взяла на контроль прокуратура
15:54 05.11.2025Пятнадцать человек пострадали в дорожных авариях в Тюменской области за выходные
15:43 05.11.2025Один человек пострадал в аварии на улице Дружбы в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора