В тюменском ТСН горел двухэтажный жилой дом

Происшествия, 11:47 06 ноября 2025

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Двухэтажный частный дом горел в ТСН "Осень-1" В Тюмени 6 ноября, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

По предварительной информации, пострадавших нет. Причина утреннего происшествия устанавливается. Пожар ликвидировали на площади 60 кв. м. Возгорание тушили 10 сотрудников ведомства и 3 единицы техники.

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

