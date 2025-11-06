  • 6 ноября 20256.11.2025четверг
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Десять аварий произошло на дорогах Тюменской области за минувшие сутки

Происшествия, 12:09 06 ноября 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Десять ДТП произошло на дорогах Тюменской области 5 ноября. В них погибли два человека, еще 13 получили различные ранения.

Об этом сообщила начальник отделения пропаганды безопасного дорожного движения региональной Госавтоинспекции Анжела Борисова.

Дорожная обстановка обострилась 5 ноября. Вечером у дома №10 на ул. Мельникайте в Тюмени столкнулись "МАЗ" с полуприцепом и Toyota. По предварительным данным, водитель грузовика не пропустил легковой автомобиль. Пострадал 16-летний пассажир иномарки.

"В большинстве ДТП водители совершили ошибки в выборе скорости на мокрых и скользких дорогах. Госавтоинспекция призывает сбавить скорость, избегать резких маневров и выезжать только на зимней резине", - заключила Анжела Борисова.

Инна Пахомова

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

