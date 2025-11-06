Десять аварий произошло на дорогах Тюменской области за минувшие сутки

Десять ДТП произошло на дорогах Тюменской области 5 ноября. В них погибли два человека, еще 13 получили различные ранения.

Об этом сообщила начальник отделения пропаганды безопасного дорожного движения региональной Госавтоинспекции Анжела Борисова.

Дорожная обстановка обострилась 5 ноября. Вечером у дома №10 на ул. Мельникайте в Тюмени столкнулись "МАЗ" с полуприцепом и Toyota. По предварительным данным, водитель грузовика не пропустил легковой автомобиль. Пострадал 16-летний пассажир иномарки.

"В большинстве ДТП водители совершили ошибки в выборе скорости на мокрых и скользких дорогах. Госавтоинспекция призывает сбавить скорость, избегать резких маневров и выезжать только на зимней резине", - заключила Анжела Борисова.

Инна Пахомова