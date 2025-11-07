  • 7 ноября 20257.11.2025пятница
В Тюменской области с начала года трудоустроились 28,9 тыс. человек

Экономика, 13:14 07 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

28,9 тыс. человек трудоустроились в Тюменской области с начала 2025 года. Всего по данным на 5 ноября за содействием в поиске подходящей работы обратились 38,8 тыс. жителей, сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.

Работодатели в регионе предлагают порядка 18,5 тыс. вакансий. Из них 10,7 тыс. заявлено организациями, осуществляющими деятельность в сферах строительства, образования, государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, профессиональной, научной и технической деятельности.

Численность зарегистрированных безработных в Тюменской области составляет 2,4 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы — 0,31 %.

