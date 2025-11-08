В Тюмени потушили пожар в шахте коммуникаций электрооборудования

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шахта коммуникаций электрического оборудования горела на ул. Камчатской в Тюмени 7 ноября. Огонь ликвидировали на площади 50 кв. м. Предварительная причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

В д. Есаулова Тюменского округа горела хозяйственная постройка. Огонь потушили на площади 30 кв. м. Предварительная причина пожара устанавливается. Из-за короткого замыкания в д. Горки Абатского округа горел жилой дом. Огонь повредил имущество на площади 44 кв. м.

Всего в Тюменской области зафиксировали пять техногенных пожаров. Спасатели 13 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП, три раза оказали помощь населению, эвакуировали из пожара трех человек и одного человека спасли.