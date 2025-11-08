  • 8 ноября 20258.11.2025суббота
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

В Тюмени потушили пожар в шахте коммуникаций электрооборудования

Происшествия, 14:43 08 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шахта коммуникаций электрического оборудования горела на ул. Камчатской в Тюмени 7 ноября. Огонь ликвидировали на площади 50 кв. м. Предварительная причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

В д. Есаулова Тюменского округа горела хозяйственная постройка. Огонь потушили на площади 30 кв. м. Предварительная причина пожара устанавливается. Из-за короткого замыкания в д. Горки Абатского округа горел жилой дом. Огонь повредил имущество на площади 44 кв. м.

Всего в Тюменской области зафиксировали пять техногенных пожаров. Спасатели 13 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП, три раза оказали помощь населению, эвакуировали из пожара трех человек и одного человека спасли.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:34 08.11.2025В Тюмени из пожара спасли 4 человека
15:51 08.11.2025Молодого тюменца обвиняют в мошенничестве
14:43 08.11.2025В Тюмени потушили пожар в шахте коммуникаций электрооборудования
12:17 08.11.2025В Тюмени в ДТП погиб человек

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора