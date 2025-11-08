В Тюмени из пожара спасли 4 человека

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре человека спасли из пожара на ул. Рижской в Тюмени 8 ноября. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Там горела электрощитовая в подъезде многоквартирного жилого дома. Причина пожара устанавливается. На место вызова работали 12 человек и 4 единицы техники областного главка МЧС России.