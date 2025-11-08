  • 8 ноября 20258.11.2025суббота
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

В Тюмени из пожара спасли 4 человека

Происшествия, 17:34 08 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре человека спасли из пожара на ул. Рижской в Тюмени 8 ноября. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Там горела электрощитовая в подъезде многоквартирного жилого дома. Причина пожара устанавливается. На место вызова работали 12 человек и 4 единицы техники областного главка МЧС России.

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

