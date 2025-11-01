Инвесторам предлагают вложиться в создание промышленного хаба на трассе Тюмень - Омск

инвестиционное агентство Тюменской области инвестиционное агентство Тюменской области

Готовую площадку площадью 232 тыс. 679 кв. м для логистического центра или производства предлагают в Ялуторовском округе. Она находится в 600 метрах до федеральной трассы Р-402 Тюмень - Омск, сообщает региональное инвестиционное агентство.

"Электроснабжение: подключение — в непосредственной близости, газоснабжение: точка подключения в 750 метрах, участок уже имеет категорию земель промышленности", - уточнили в фонде.

На площадке можно разместить крупные химические и металлургические комбинаты; нефтеперерабатывающие и целлюлозно-бумажные заводы; предприятия пищевой промышленности, текстильные фабрики, производство стройматериалов. А таже логистические и складские комплексы и сервисные центры.

Посмотреть объект можно на Инвестиционной карте Тюменской области - здесь.

Контакт для обсуждения всех вопросов: инвестиционный уполномоченный Александр Аверин,+7 902 812 32 22.