Развитие технологий и межрегиональное партнерство обсудили на Губернаторских чтениях в Тюмени

Экономика, 15:37 11 ноября 2025

Александр Аксёнов, ИА Тюменская линия | Фото: Александр Аксёнов, ИА Тюменская линия

С докладом о научно-технологическом развитии и формировании межрегиональных партнерств выступил на Губернаторских чтениях в Тюмени кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Белоусов. Мероприятие прошло в областной научной библиотеке 11 ноября.

Губернатор Александр Моор подчеркнул, что сегодня каждый из регионов и страна в целом продолжают развитие в жестких условиях, прежние сети международной кооперации разрушены и в прежнем варианте уже не восстановятся. При этом активно выстраиваются новые системы и отношения.

Александр Аксёнов, ИА Тюменская линия | Фото: Александр Аксёнов, ИА Тюменская линия

"Приоритетным инструментом мы видим развитие нашей внутренней, межрегиональной кооперации, резервы которой в нашей стране, на мой взгляд, очень большие. Тюменская область имеет определенный опыт в этом направлении. Наше сотрудничество с Югрой и Ямалом уже показало очевидные преимущества, в том числе в части научно-технологического развития", — рассказал Александр Моор.

В качестве примера он назвал создание научно-образовательного центра. Опытом кооперации с более отдаленными регионами для Тюменской области стало создание нефтегазового кластера. Александр Моор подчеркнул, что эффект от такого сотрудничества может быть еще качественнее.

Александр Аксёнов, ИА Тюменская линия | Фото: Александр Аксёнов, ИА Тюменская линия

"Рост и развитие нашей страны будет идти в новых условиях. Это определение новых игроков, усиление глобальной конкуренции", — отметил Дмитрий Белоусов.

Александр Аксёнов, ИА Тюменская линия | Фото: Александр Аксёнов, ИА Тюменская линия

Ключевым фактором безопасности и конкурентоспособности в современном мире становится развитие технологий, подчеркнул эксперт. Также к новым условиям он отнес глобальное замедление и "новые деньги".

Решение стоящих перед страной задач специалист видит в реализации научно-технологического и инновационного опыта, накопленного в передовых регионах, в субъектах, где спрос на инновации и новые технологии только растет. Потенциал сотрудничества между регионами складывается как раз их сильных сторон одного субъекта и возможности применить их в другом.

В перспективе межрегиональное партнерство повлияет на сокращение дисбалансов, расширение возможностей пространственного развития, в том числе малоосвоенных территорий, расширение опыта "горизонтального партнерства", а также на повышение темпов экономического роста и технологического развития национальной экономики.

Александр Аксёнов, ИА Тюменская линия | Фото: Александр Аксёнов, ИА Тюменская линия

