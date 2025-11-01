  • 11 ноября 202511.11.2025вторник
Восемь новых магистральных тепловозов пополнили локомотивный парк депо в Тюмени

Экономика, 16:54 11 ноября 2025

Свердловская железная дорога | Фото: Свердловская железная дорога

Восемь новых магистральных тепловозов пополнили локомотивный парк депо имени В. Ф. Соснина в Тюмени. Машины серии 2ТЭ25КМ используют для вывоза нефтехимических грузов с севера Уральского федерального округа, сообщает Свердловская железная дорога.

Кроме того, в тюменское депо поставили и 10 новых маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ. Они предназначены для маневровых работ на станциях и подъездных путях.

Свердловская железная дорога | Фото: Свердловская железная дорога

Как отметили в компании, идет также модернизация локомотивов предыдущих серий. В них устанавливают современное электрооборудование, приборы безопасности и ресурсосбережения.

Всего с начала года парк СвЖД тягового подвижного состава с учетом актуальных производственных задач, технологий перевозочного процесса и условий эксплуатации пополнили 32 новые машины.

# Свердловская железная дорога , тепловоз

