От тюменских IT-специалистов ждут заявки на питч-сессию

Предпринимателей в сфере ИТ приглашают к участию в открытой питч-сессии "Сцена Опоры". Прием заявок открыт до 16 ноября 2025 года.

10 лучших проектов пройдут индивидуальную подготовку и выступят перед инвесторами с презентацией в феврале 2026 года в Пскове. На площадке мероприятия предприниматели могут найти поддержку. Жюри выберет финалистов до 16 декабря, сообщают организаторы.

Информация о том, какие проекты могут принять участие размещена на сайте проекта.