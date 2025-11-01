  • 13 ноября 202513.11.2025четверг
От тюменских IT-специалистов ждут заявки на питч-сессию

Экономика, 08:07 13 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предпринимателей в сфере ИТ приглашают к участию в открытой питч-сессии "Сцена Опоры". Прием заявок открыт до 16 ноября 2025 года.

10 лучших проектов пройдут индивидуальную подготовку и выступят перед инвесторами с презентацией в феврале 2026 года в Пскове. На площадке мероприятия предприниматели могут найти поддержку. Жюри выберет финалистов до 16 декабря, сообщают организаторы.

Информация о том, какие проекты могут принять участие размещена на сайте проекта.

# информационные технологии

﻿
