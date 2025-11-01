В Тобольском округе инвестор реализует проект создания комплекса по переработке стройотходов

Проект комплекса по переработке строительных отходов реализует инвестор в Тобольском округе. Также в числе реализуемых проектов входят открытие медицинского центра "Веда" в д. Абрамово и цех по производству снегоболотоходов "Хищник" в с. Бизино, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

На сегодня на территории действует 388 компаний. Число самозанятых выросло на 13 %.

Муниципальная команда активно поддерживает проекты, которые создают рабочие места и укрепляют экономику. Приоритетные направления для инвесторов: производство сыра и переработка сельхозпродукции; пункты приёма и шоковой заморозки дикоросов; комплексы по убою и первичной переработке мяса; развитие агро- и экотуризма; создание современного придорожного сервиса.

Малый бизнес также демонстрирует динамику: от производства знаменитого иван-чая в Абалаке до открытия новых пекарен и автосервисов по социальному контракту. Отдельно отмечен туристический проект "Сад времени", ставший победителем областного конкурса на поддержку инициатив в сфере сельского туризма.

Консультации по вопросам реализации бизнес-проектов: +7 922 055-53-20, еmail: tobolskzone@obl72.ru – директор представительства Инвестиционного агентства на территории Алла Ларионова.