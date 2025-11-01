  • 13 ноября 202513.11.2025четверг
Пожар в частном секторе ликвидировали тюменские огнеборцы

Происшествия, 19:37 13 ноября 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар в частном секторе на ул. Ленинградской ликвидировали тюменские огнеборцы 13 ноября, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании поступило в седьмом часу вечера. Горела кровля частного одноэтажного дома. Огонь перекинулся на соседнюю постройку.

Пламя ликвидировали на площади 50 кв. метров.

К тушению пожара привлекались 20 сотрудников Главного управления МЧС России по Тюменской области, пять единиц техники.

Причина устанавливается.

