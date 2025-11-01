Пожар в частном секторе ликвидировали тюменские огнеборцы
Пожар в частном секторе на ул. Ленинградской ликвидировали тюменские огнеборцы 13 ноября, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.
Сообщение о возгорании поступило в седьмом часу вечера. Горела кровля частного одноэтажного дома. Огонь перекинулся на соседнюю постройку.
Пламя ликвидировали на площади 50 кв. метров.
К тушению пожара привлекались 20 сотрудников Главного управления МЧС России по Тюменской области, пять единиц техники.
Причина устанавливается.