Тюменцам рассказали, в каких районах снизилась стоимость жилья

Экономика, 16:15 14 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прирост стоимости квадратного метра жилья зафиксирован в Заречной части города, в районе Мыса. А вот в центральной части города, районе КПД, Европейском микрорайоне наблюдается снижение цен на жилье в пределах пяти процентов.

Об этом сообщила сертифицированный аналитик рынка недвижимости Светлана Молодкина во время заседания пресс-клуба регионального союза строителей "Ситуация на первичном рынке недвижимости Тюмени в 2025 году: текущее строительство и перспективы ввода" 13 ноября.

"В основном продажи жилья активно идут в районах Московского, Червишевского трактов. Заметно приросли в спросах районы Дом обороны, Тюменской слободы. Цены находятся на уровне среднерыночного показателя. В целом за 10 месяцев 2025 года прирост цен составил 3,2 процента. Разница цен между первичным и вторичным жильем – 13 процентов", - уточнила аналитик.

Застройщики все реже проектируют малогабаритные квартиры, на рынок чаще выводят двух – и трёхкомнатные квартиры. Доля реализованных квартир постепенно растет.

"Это видно по итогам осени, достигнут большой объем сделок. Но есть и объем жилья, где продажи еще не открывались. Доля нераспроданности – около 70 процентов. На первичном рынке за десять месяцев продали на 11 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Суммарно 14 тысяч 400 квартир. Пик активности пришелся на июль-октябрь – на 50 процентов больше, чем в прошлом году", - отметила Светлана Молодкина.

На покупательскую способность горожан влияет ипотечное кредитование. Банки все чаще стали отказывать в оформлении ипотеки, заметила брокер-аналитик Марина Михно. Основные причины – имеющиеся потребительские кредиты, долги за услуги ЖКХ, рассрочки на маркетплейсах.

Тюменский рынок недвижимости чувствует себя гораздо лучше большинства регионов России, считают участники пресс-клуба, в него вошли представители профильных ведомств, застройщики, риэлторы, ипотечные брокеры, независимые аналитики, журналисты.

Всего в Тюмени строится более 4 млн кв. м жилья. 110 застройщиков возводят 330 многоквартирных домов.

2 млн 650 тыс. кв. метров жилья введут в Тюменской области до конца 2025 года. Доля ИЖС по-прежнему высокая, составит 1 млн 150 тыс. кв. метров.

Анжела Лебедева

