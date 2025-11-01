Реализацию института кураторства в УФО обсудил с губернаторами Денис Мантуров
Реализацию проектов института кураторства обсудил с губернаторами первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.
Полномочный представитель президента РФ в УФО Артем Жога, губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук участвовали в совещании по видеосвязи из правительства Тюменской области.
С начала реализации проектов института кураторства в экономику Уральского федерального округа привлечено 1,7 трлн рублей частных инвестиций, создано 47 тыс. рабочих мест, отметил Артём Жога. Полпред держит реализацию проектов института кураторства на личном контроле.
В Тюменской области в 2025 году продолжается реализация ключевых проектов. Включая комплексное развитие тобольской промышленной площадки компании СИБУР. Проекты комплексной застройки территории жилых районов "Мыс" и "Юго-Западный". Создание Межуниверситетского кампуса мирового уровня.
В декабре 2023 г. завершен проект компании "Роснефть" по освоению трудноизвлекаемых запасов в Уватском районе.
В сентябре 2023 г. реализован четвертый этап строительства тепличного комбината по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте компанией "ТюменьАгро".
По словам губернатора Тюменской области, реализация проектов института кураторства продолжается в плановом режиме.