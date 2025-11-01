  • 15 ноября 202515.11.2025суббота
В Голышманово в горящем доме погиб человек

Происшествия, 18:10 15 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар в частном жилом доме по ул. Энгельса произошел в Голышманово 15 ноября. В огне погиб человек, еще один получил травмы, сообщает областное управление МЧС.

Вызов поступил пожарным в четвертом часу дня. На месте работали девять спасателей, привлекли три единицы техники.

Причины трагедии устанавливают специалисты.

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

