В Голышманово в горящем доме погиб человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар в частном жилом доме по ул. Энгельса произошел в Голышманово 15 ноября. В огне погиб человек, еще один получил травмы, сообщает областное управление МЧС.

Вызов поступил пожарным в четвертом часу дня. На месте работали девять спасателей, привлекли три единицы техники.

Причины трагедии устанавливают специалисты.