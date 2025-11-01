  • 19 ноября 202519.11.2025среда
Индустриальный парк "Московский" обеспечат коммунальными ресурсами к 2027 году

Экономика, 12:19 19 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дорожную карту по строительству необходимой инфраструктуры для индустриального парка "Московский" разрабатывает департамент ЖКХ Тюменской области. Это необходимо для синхронизации работы энергетиков и коммунальных служб.

Планируемые на площадке объекты потребуют дополнительного выделения 22 тыс. 600 кВт электроэнергии. Для надёжного электроснабжения необходимо построить более 22 км кабельных линий и увеличить мощность питающей подстанции в восемь раз.

От газораспределительного пункта в районе Московского тракта планируется построить газопровод общей протяжённостью около 620 м. Общая потребность площадки в голубом топливе может составить более 1,8 тыс. куб. м газа в час. Для обеспечения такого объёма потребуется перевооружение двух существующих ГРС.

Более пяти км сетей водоснабжения и водоотведения построят к новому объекту. А также канализационную насосную станцию. Предприятия смогут получать 28 куб. м. воды в час.

На разработку проектной документации и строительство инженерной инфраструктуры потребуется два года. Плановый срок готовности объектов и сетей – до конца 2027 года.

Ранее, агентство инфраструктурного развития Тюменской области сообщало, что общая площадь индустриального парка составит около 72 га. На ней смогут разместиться около 20 резидентов.

