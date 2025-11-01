Александр Моор пожелал участникам “Боевого кадрового резерва” успехов в освоении новых сфер

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Такие истории показывают, насколько серьезно участники спецоперации подходят к будущему. Сильные, собранные, мотивированные – они становятся частью общей работы и привносят в неё свой ценный опыт.

Так сказал об участниках проекта "Боевой кадровый резерв" – аналога федеральной программы "Время героев" – губернатор Тюменской области Александр Моор. Пост оставил в своем Telegram-канале.

Один из участников Михаил Акуличев провёл на СВО четыре месяца. Ушёл добровольцем, потому что не смог оставаться в стороне, пока его командиры и сослуживцы защищают Родину. Это многое говорит о характере человека, ответственности, готовности жертвовать собой ради родных, близких, подчеркнул Александр Моор.

“Сейчас Михаил проходит стажировку в правительстве Тюменской области под наставничеством директора департамента общественных связей Ирины Широковой. Новая сфера, новые задачи, новый опыт. И очень важно, что рядом – профессионал, который помогает сделать первые шаги на гражданской службе”, – дополнил глава региона.

Губернатор пожелал успехов Михаилу и всем участникам "Боевого кадрового резерва" в освоении новых сфер.