  • 19 ноября 202519.11.2025среда
  • USD81,0547
    EUR93,9295
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер южный

Александр Моор пожелал участникам “Боевого кадрового резерва” успехов в освоении новых сфер

Губернатор, 17:33 19 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Такие истории показывают, насколько серьезно участники спецоперации подходят к будущему. Сильные, собранные, мотивированные – они становятся частью общей работы и привносят в неё свой ценный опыт.

Так сказал об участниках проекта "Боевой кадровый резерв" – аналога федеральной программы "Время героев" – губернатор Тюменской области Александр Моор. Пост оставил в своем Telegram-канале.

Один из участников Михаил Акуличев провёл на СВО четыре месяца. Ушёл добровольцем, потому что не смог оставаться в стороне, пока его командиры и сослуживцы защищают Родину. Это многое говорит о характере человека, ответственности, готовности жертвовать собой ради родных, близких, подчеркнул Александр Моор.

“Сейчас Михаил проходит стажировку в правительстве Тюменской области под наставничеством директора департамента общественных связей Ирины Широковой. Новая сфера, новые задачи, новый опыт. И очень важно, что рядом – профессионал, который помогает сделать первые шаги на гражданской службе”, – дополнил глава региона.

Губернатор пожелал успехов Михаилу и всем участникам "Боевого кадрового резерва" в освоении новых сфер.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , Боевой кадровый резерв , СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:33 19.11.2025Александр Моор пожелал участникам “Боевого кадрового резерва” успехов в освоении новых сфер
13:36 19.11.2025Александр Моор высоко оценил спектакль Никиты Михалкова “12”
15:42 17.11.2025В программу по развитию систем водоснабжения включили еще восемь муниципалитетов Тюменской области
12:14 16.11.2025Александр Моор поздравил с 20-летием "Молодую Гвардию Единой России"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора