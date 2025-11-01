Сбер и "ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ" объединяют усилия для внедрения системы AI-агентов для решения бизнес-задач

| Фото: Пресс-служба Сбербанка | Фото: Пресс-служба Сбербанка

Сбер и акционерное общество "ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ" договорились о сотрудничестве в сфере финансовых технологий и искусственного интеллекта. Соглашение на международной конференции AI Journey подписали вице-президент по развитию технологического бизнеса Сбербанка Сергей Крылов и генеральный директор "ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ" Елена Низамова.

Партнёры объединят усилия, чтобы запустить цифровую финансово-инвестиционную платформу MAS, это система AI-агентов для решения бизнес-задач. С её помощью "ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ" выведет на рынок гибкие ипотечные и инвестиционные продукты, которые будут учитывать возможности и потребности каждого клиента.

"ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ" при поддержке Сбера интегрирует технологии машинного обучения и алгоритмы анализа больших данных, чтобы лучше прогнозировать риски и повышать качество клиентского сервиса.

"ЭНКО является одним из крупнейших застройщиков Тюмени и региона, уверенно удерживая лидерские позиции. Открытая к переменам и инновациям, компания активно внедряет передовые технологические решения. Мы рады объединить наши усилия с таким партнером и предложить современные инструменты на базе ИИ-технологий Сбера, которые помогают бизнесу еще более динамично развиваться", - прокомментировал вице-президент по развитию технологического бизнеса Сбербанка Сергей Крылов.

"Подписание соглашения со Сбером как с одним из наших ключевых партнеров — это продолжение технологического развития для нашей компании. Мы видим, как цифровизация меняет архитектуру строительного бизнеса: от предиктивного управления проектами до персонализированных сервисов для клиентов. В коллаборации со Сбером мы сможем ускорить внедрение интеллектуальных моделей, расширить применение больших данных и создавать платформенные решения, которые станут новым стандартом эффективности. Это партнерство — сильный шаг в сторону будущего отрасли", - отметила генеральный директор акционерного общества "ЭНКО.КОРПОРАЦИЯ" Елена Низамова.