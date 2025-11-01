Ранее судимый тюменец вынес из магазина шоколад и кофе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже кофе и шоколада из сетевого магазина задержали в Тюмени сотрудники полиции. Ущерб составил 3 тыс. 500 рублей. Возбуждено уголовное дело.

С заявлением о краже продуктов в полицию города обратился директор сетевого магазина. Она сообщила, что неизвестный похитил с полок товары.

Участковый уполномоченный опросил свидетелей и изучил записи с камер видеонаблюдения. Личность подозреваемого была установлена, это ранее неоднократно судимый тюменец 2002 года рождения.

Молодого человека задержали. Он признался в содеянном и рассказал, что в магазине брал товары со стеллажей и прятал их под куртку. Похищенное он продал случайным встречным.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи – два года лишения свободы.