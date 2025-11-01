  • 24 ноября 202524.11.2025понедельник
Три года тюрьмы грозит тюменцу за хранение наркотиков

Происшествия, 12:30 24 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали на ул. Бирюзовой в Тюмени. Сотрудники полиции обратили внимание на пешехода, который гулял под дождем и постоянно оглядывался по сторонам. Заметив полицейских, мужчина резко спрятал руки за спину и ускорил шаг, сообщает пресс-служба УМВД Тюменской области.

Ранее судимый за кражу тюменец 1995 г. р. признался, что имеет при себе два пакетика с запрещенным веществом, спрятанные в специально оборудованных для этого потайных карманах куртки.

В ходе досмотра в присутствии понятых полицейские изъяли из карманов подозреваемого два прозрачных пакетика с белым порошком. Экспертиза установила, что в одном пакетике хранилось 0,73 гр. метадона, в другом – 0,5 гр. N-метилэфедрона. Задержанный пояснил дознавателю, что приобрел синтетические наркотики для личного употребления.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ". Максимальная санкция статьи – три года лишения свободы. Подозреваемому избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

# синтетические наркотики , УМВД России по Тюменской области

