У тюменца за неуплату штрафов арестовали автомобиль

Происшествия, 14:53 24 ноября 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

За долги по штрафам за нарушение ПДД у жителя Тюмени арестовали автомобиль Audi 24 ноября, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Машину должника обнаружили с помощью система "Паутна". Собственник не оплатил 30 штрафов за нарушения на сумму более 62 тыс. рублей. Кроме того судебные приставы начислили должнику 30 тыс. исполнительского сбора.

# Госавтоинспекция Тюменской области , штрафы

