  • 25 ноября 202525.11.2025вторник
  • USD78,9202
    EUR91,3672
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер южный

Персонализированные атаки мошенников выросли на 10 % в 2025 году

Общество, 16:56 25 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 10 % вырос объем фишинга в 2025 году по сравнению с прошлым годом. Мошенники всё чаще переходят от массовых рассылок к целенаправленным, персонализированным атакам, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным "Почты Mail", наиболее распространены поддельные розыгрыши от маркетплейсов, фейковые реферальные письма и сайты, копирующие интерфейсы популярных онлайн-магазинов.

"МегаФон" отмечает сохраняющуюся активность в сфере телефонного фишинга и фейковых промоакций. Число заблокированных подозрительных звонков в октябре 2025 года сократилось более чем на 50 %. Однако растёт доля сценариев, где жертву подталкивают к самостоятельному звонку мошенникам.

"Лаборатория Касперского" сообщает, что спам на русском языке с упоминанием "Чёрной пятницы" в октябре 2025 года увеличился почти в девять раз по сравнению с октябрём 2024. Злоумышленники активно меняют тексты, отправителей и структуру ссылок, используя ИИ-инструменты для обхода защиты.

Граждан просят быть внимательнее при переходе по ссылкам. Даже письма, имитирующие известные бренды или срочные уведомления, могут нести опасность. Лучше вводить адрес сайта вручную или использовать закладки, а не кликать по полученным ссылкам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кибермошенники , мошенники

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:24 25.11.2025На Урале снизилось число подозрительных финопераций с участием детей
18:13 25.11.2025В Исетском округе расселят два авариных многоквартирных дома до конца года
18:02 25.11.2025В Тюмени успешно завершился проект "Тройная реабилитация" для детей с ОВЗ
17:51 25.11.202526 ноября - события дня

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора