Персонализированные атаки мошенников выросли на 10 % в 2025 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 10 % вырос объем фишинга в 2025 году по сравнению с прошлым годом. Мошенники всё чаще переходят от массовых рассылок к целенаправленным, персонализированным атакам, сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным "Почты Mail", наиболее распространены поддельные розыгрыши от маркетплейсов, фейковые реферальные письма и сайты, копирующие интерфейсы популярных онлайн-магазинов.

"МегаФон" отмечает сохраняющуюся активность в сфере телефонного фишинга и фейковых промоакций. Число заблокированных подозрительных звонков в октябре 2025 года сократилось более чем на 50 %. Однако растёт доля сценариев, где жертву подталкивают к самостоятельному звонку мошенникам.

"Лаборатория Касперского" сообщает, что спам на русском языке с упоминанием "Чёрной пятницы" в октябре 2025 года увеличился почти в девять раз по сравнению с октябрём 2024. Злоумышленники активно меняют тексты, отправителей и структуру ссылок, используя ИИ-инструменты для обхода защиты.

Граждан просят быть внимательнее при переходе по ссылкам. Даже письма, имитирующие известные бренды или срочные уведомления, могут нести опасность. Лучше вводить адрес сайта вручную или использовать закладки, а не кликать по полученным ссылкам.