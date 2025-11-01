МВД предупреждает: мошенники работают по одной схеме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ определило ряд функций, которые могут быть задействованы в любой мошеннической схеме.

Как правило, сначала потенциальной жертве звонит добрый "бухгалтер из администрации", который вежливо сообщает о какой-либо "выплате" или "проверке документов". Его главная задача — первый контакт и выманивание кода авторизации, отмечено в сообщении управления.

Затем подключается "специалист техподдержки портала госуслуги" и сообщает о якобы взломе аккаунта, "подозрительных действиях" или "угрозе утечки данных". Именно эта функция создает первую тревожную сцену и формирует ощущение, что ситуация требует немедленных действий.

После наступает черед "сурового майора" - представитель силового блока, используя юридическую лексику, говорит о "подозрительных финансовых операциях", "угрозе ответственности" и давит на эмоции.

Иллюзию легитимности создает "столичный юрист-спаситель", который предлагает "законную схему защиты" и называет адрес офиса для солидности.

Кульминация наступает, когда "сотрудник по контролю и надзору за финансовым мошенничеством" заявляет, что на имя гражданина открыты счета, идут переводы, а единственный способ "защитить средства" — выполнить ряд срочных указаний, включая выдачу наличных или перевод средств.

В финале приходит "курьер в костюме", который молча получает пакет с деньгами, называет пароль и исчезает.

Киберполицейские предупреждают, что если по одному сценарию звонят пять разных людей — вы в эпицентре мошеннической схемы.