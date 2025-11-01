  • 18 ноября 202518.11.2025вторник
  • USD81,1302
    EUR94,4179
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер южный

Уроки кибербезопасности подготовили для жителей Тюменской области

Экономика, 14:09 18 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уроки кибербезопасности подготовили для жителей Тюменской области. Злоумышленники постоянно придумывают новые, все более изощренные схемы обмана. Чтобы им противостоять, нужно обладать финансовой грамотностью.

Как сообщает отделение Банка России по Тюменской области, уроки разработаны с учетом особенностей воздействия мошенников на людей разных возрастов. Для каждого подготовлена максимально полезная программа.

Школьникам предлагают онлайн уроки: "Кибербезопасность: как защитить себя в цифровом мире?"; "Осторожно, мошенники: как распознать обман?".

Можно пройти индивидуально или попросить учителя организовать урок для всего класса.

Взрослым – занятие "Кажется у меня проблемы!" из курса "Практичные финансы: от знаний к действиям".

Старшему поколению – онлайн-занятие "Финансовое мошенничество. Защити себя и свою семью". Это полезные и простые инструкции для максимальной защиты.

В отделении отметили, что в уроках содержатся практические и четкие алгоритмы, как распознать обман и защитить свои деньги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Банк России , кибермошенники , финансовая грамотность

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:26 18.11.2025Около 900 общественных территорий преобразились в Тюменской области за восемь лет
14:31 18.11.2025Тюменские строители завершают покраску Дворца культуры в Краснодоне
14:09 18.11.2025Уроки кибербезопасности подготовили для жителей Тюменской области
12:30 18.11.2025Опубликован рейтинг работодателей 2025 года

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора