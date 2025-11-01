Уроки кибербезопасности подготовили для жителей Тюменской области

Уроки кибербезопасности подготовили для жителей Тюменской области. Злоумышленники постоянно придумывают новые, все более изощренные схемы обмана. Чтобы им противостоять, нужно обладать финансовой грамотностью.

Как сообщает отделение Банка России по Тюменской области, уроки разработаны с учетом особенностей воздействия мошенников на людей разных возрастов. Для каждого подготовлена максимально полезная программа.

Школьникам предлагают онлайн уроки: "Кибербезопасность: как защитить себя в цифровом мире?"; "Осторожно, мошенники: как распознать обман?".

Можно пройти индивидуально или попросить учителя организовать урок для всего класса.

Взрослым – занятие "Кажется у меня проблемы!" из курса "Практичные финансы: от знаний к действиям".

Старшему поколению – онлайн-занятие "Финансовое мошенничество. Защити себя и свою семью". Это полезные и простые инструкции для максимальной защиты.

В отделении отметили, что в уроках содержатся практические и четкие алгоритмы, как распознать обман и защитить свои деньги.