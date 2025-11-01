Тюменских фермеров поддержат субсидиями на страхование животных
Фермеров Тюменской области поддержат субсидиями на страхование животных. Сельхозпредприятия смогут возместить часть затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельзозстрахования в области животноводства, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.
Отбор получателей субсидии стартует в регионе 26 ноября и продлится по 8 декабря.
Заявки могут подать индивидуальные предприниматели и юридические лица.
