Тюменских фермеров поддержат субсидиями на страхование животных

Экономика, 20:11 25 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменска линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменска линия"

Фермеров Тюменской области поддержат субсидиями на страхование животных. Сельхозпредприятия смогут возместить часть затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельзозстрахования в области животноводства, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Отбор получателей субсидии стартует в регионе 26 ноября и продлится по 8 декабря.

Заявки могут подать индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Подробная информация здесь.

# поддержка , страхование , фермеры

