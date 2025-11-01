  • 26 ноября 202526.11.2025среда
В Тюмени участники экспортного форума узнают о тенденциях экономики до 2040 года

Экономика, 11:13 26 ноября 2025

предоставлено Иваном Карпушкиным

О глобальных тенденциях и вызовах для России в перспективе до 2040 года, развитии экономики участникам Тюменского экспортного форума расскажет директор лаборатории будущего, советник гендиректора Агентства стратегических инициатив Иван Карпушкин из Москвы в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 26 ноября. Событие начнется в 14 часов.

"Особенно обращу внимание на социокультурные и гуманитарные вызовы, которые лежат в основании всех экономических отношений. Турбулентность экономики как раз связана с тем, что именно эти основания сейчас всё больше раскачиваются, и если не понимать эту природу — на чём стоит экономика, очень сложно ориентироваться и адаптироваться к нарастающей амплитуде изменений. Кроме того, я расскажу про демографию, про климатические изменения, про вызовы и перспективы в продовольствии и здравоохранении, про технологии и многое другое, что может быть интересно предпринимателям в различных контекстах их деятельности", - сообщил Иван Карпушкин в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Он станет спикером пленарной сессии "Время Сибири: прошлое, настоящее, будущее" в 18 часов 40 минут. Вместе с ним тему обсудят заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, доктор исторических наук, доцент факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Дмитрий Хитров, другие.

Напомним, одна из ключевых тем Тюменского экспортного форума — роль российской и региональной айдентики в продвижении товаров и услуг за рубеж. Участникам расскажут о преимуществах получения сертификата "Сделано в России" и о перспективах выхода на рынки ближнего и Дальнего Востока.

Подробней - здесь.

Организаторы: правительство Тюменской области, РЭЦ, ТПП Тюменской области, региональный центр "Мой бизнес".

Анжела Лебедева

# АСИ , предпринимательство , Тюменский экспортный форум , экономика , экспорт

