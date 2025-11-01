  • 26 ноября 202526.11.2025среда
Александр Моор выступит с ежегодным посланием 27 ноября

Губернатор, 17:19 26 ноября 2025

информационный центр правительства Тюменской области На фото – Александр Моор впервые выступает с посланием. 2018 год | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Глава региона Александр Моор выступит с ежегодным посланием "О положении дел в Тюменской области" 27 ноября в 11 часов, сообщает информационный центр правительства области.

На 43-м заседании Тюменской областной думы губернатор Александр Моор подведет предварительные итоги развития региона в 2025 году, а также обозначит приоритетные задачи на будущее.

На оглашение послания приглашены главы муниципальных образований, представители духовенства, общественности и деловых кругов.

Послание в режиме реального времени можно посмотреть в официальных аккаунтах Александра Моора в ВКонтакте и в "Одноклассниках".

Трансляцию послания также проведут практически на ста медиаплощадках. В прямом эфире можно посмотреть на сайте Тюменской областной думф портале органов государственной власти Тюменской области, телеканалах ‘Тюменское время” (21 канал), “ТVОЯ Тюмень” (22 канал), “Тобольское время” (22 канал, Тобольск), “Ишимское время” (24 канал, Ишим), "С1" (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), "Ямал1" (Ямало-Ненецкий автономный округ), радиостанция "Диполь ФМ" (105.6 FM).

Трансляция будет идти на сайтах региональных и муниципальных СМИ Тюменской области.

Возрастное ограничение: 12+.

# Александр Моор , послание губернатора

﻿
