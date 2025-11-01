Тюменская область претендует на Национальную премию креативных индустрий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На победу в Национальной премии креативных индустрий претендует Тюменская область. Она попала в тройку претендентов номинации "Креативный регион". Победителей назовут в Москве 1 декабря, сообщает инфоцентр областного правительства.

Тюменская область представила практики по развитию сообществ креативных создателей и общественных пространств, систему формирования компетенций для нужд креативных индустрий. А также опыт по популяризации культурного кода, перспективные инструменты поддержки креативных предпринимателей и визионерскую позицию Тюменской области как региона – наставника.

Отметим, стратегия развития креативных индустрий в Тюменской области реализуется с 2025 года.

Тюменские практики вошли в федеральный стандарт развития креативных индустрий АСИ.