  • 27 ноября 202527.11.2025четверг
  • USD78,5941
    EUR91,5047
  • В Тюмени -1..-3 С 1 м/с ветер западный

Тюменская область претендует на Национальную премию креативных индустрий

Экономика, 21:17 27 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На победу в Национальной премии креативных индустрий претендует Тюменская область. Она попала в тройку претендентов номинации "Креативный регион". Победителей назовут в Москве 1 декабря, сообщает инфоцентр областного правительства.

Тюменская область представила практики по развитию сообществ креативных создателей и общественных пространств, систему формирования компетенций для нужд креативных индустрий. А также опыт по популяризации культурного кода, перспективные инструменты поддержки креативных предпринимателей и визионерскую позицию Тюменской области как региона – наставника.

Отметим, стратегия развития креативных индустрий в Тюменской области реализуется с 2025 года.

Тюменские практики вошли в федеральный стандарт развития креативных индустрий АСИ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# креативные индустрии , национальная премия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:17 27.11.2025Тюменская область претендует на Национальную премию креативных индустрий
19:29 27.11.2025Самые частые QR-платежи россияне совершают в супермаркетах
19:19 27.11.2025Тюменская область представила опыт разработки программ кампуса на федеральном уровне
19:14 27.11.2025Эксперты фиксируют эффективность самозапретов на кредиты

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора