5 тысяч рублей штрафа заплатил тюменец за немытые номерные знаки автомобиля

Происшествия, 20:55 28 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

33-летнего водителя автомобиля Hyundai сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности в Тюмени, сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчина помыл машину, однако государственные номерные знаки оставил грязными. За это он заплатил штраф в размере пяти тыс. рублей.

Госавтоинспекция Тюменской области , штрафы

