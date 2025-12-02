  • 2 декабря 20252.12.2025вторник
Более 1,4 млн тонн импортной продукции запретили ввозить в Тюменскую область в 2025 году

Экономика, 15:48 02 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Ввоз 672,5 т овощей, 489,2 т фруктов, 88 т семян льна, 144,6 т риса, приправ, орехов, сухофруктов, жмыха льняного, веников сорго, зерна пшеницы и ячменя, а также 166,8 тыс. штук горшечных растений и посадочного материала из других государств пресекли в Тюменской области за 2025 год.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО-Югре, только в ноябре объем возвращенной отправителям продукции составил 75 т. Основные причины запрета - отсутствие маркировки или ее несоответствие обязательным требованиям, несоответствие информации в товаросопроводительных документах, отсутствие фитосанитарных сертификатов.

Актуальные требования, предъявляемые к продукции растительного происхождения размещены на сайте управления.

# Россельхознадзор

